Miestny odbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku a cirkevný zbor SEAVC v Petrovci usporiadali včera už tradičný večierok venovaný solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Večierok sa konal už po 27-krát.
Program sa uskutočnil v evanjelickom chráme v Petrovci za účasti početného publika.
Príležitostné pásmo slova a hudby bolo venované dielu slovanských vierozvestcov. Sviatok svätých Cyrila a Metoda si každoročne pripomínajú a uctievajú nielen na Slovensku, ale aj v našej krajine.
V mene organizátorov prítomných v chráme privítal Jána Vida, farár CZ Petrovec.
Príležitostný program, pre ktorý texty vybrala Miluška Anušiaková-Majerová a scenár pripravili Anna Medveďová a farár Ján Vida, bol pôsobivý a dôstojným spôsobom pripomenul významné dielo a odkaz slovanských vierozvestcov.
V programe vystúpili Komorný zbor Musica viva s dirigentkou a vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou, hosťujúci spevokol cirkevného zboru Hložany s dirigentom Rastislavom Dudášom a domáci spevokol s dirigentkou Annou Medveďovou a za hudobného sprievodu kantorky Maríny Kaňovej.
Príležitostné slovo predniesol Jaroslav Kopčok, senior báčsky a farár hložiansky. Osobitným bodom programu bol prednes piesne Pán Boh mi je silou i dúfaním v podaní operného speváka Andreja-Mareka Kaňu za organového sprievodu Maríny Kaňovej.
Príležitostné texty a básne venované sviatku svätých Cyrila a Metoda predniesli Hana Tanciková, Elena Lončarová a Marína Zátrochová.
Večierok sa skončil modlitbou a modlitbou Otčenáš, ktorú viedol domáci kňaz Ján Vida. Na záver všetci prítomní spoločne zaspievali pieseň Hrad prepevný.