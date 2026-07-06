Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že americká administratíva posledným predĺžením licencií do 31. júla vyslala pozitívny signál spoločnosti NIS na pokračovanie činnosti a spoločnosti MOL na rokovania o prevzatí ruského podielu v NIS a dala tak šancu na úspešné ukončenie rokovaní.
„Posledné predĺženie o 30 dní ukazuje pripravenosť americkej administratívy skutočne dať priestor na dokončenie týchto rokovaní. Pripomínam, že predchádzajúce predĺženie bolo len na dva týždne, takže 30 dní je predsa len dlhší čas,“ uviedla ministerka v programe Rádia Belehrad 1.
Zdôraznila, že rokovania o predaji takého veľkého energetického podniku, akým je NIS, sú veľmi zložité aj za bežných okolností, a dodala, že v podmienkach sankcií sú ešte náročnejšie.