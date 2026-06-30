Spoločnosť NIS podala 26. júna úradu OFAC novú žiadosť o predĺženie lehoty aj po 1. júli. V odôvodnení sa uvádza, že predĺženie povolenia na prevádzku je kľúčové pre riadne zásobovanie srbského trhu.
Burzový analytik Branislav Jorgić v programe RTS uviedol, že rozhodnutie bude závisieť od posúdenia americkej administratívy. Zároveň však varuje, že ak nedôjde k novému predĺženiu, sankcie vstúpia do platnosti už 2. júla.
„OFAC posúdi argumenty a rozhodne – buď licenciu na určité obdobie predĺži, alebo od predĺženia upustí, čo by v praxi znamenalo začiatok uplatňovania sankcií,“ vysvetlil Jorgić.
Podľa jeho slov sú rokovania o zmene vlastníckej štruktúry zložité, no nemôžu trvať donekonečna. „Čím skôr dôjde k dohode, tým lepšie pre Srbsko,“ zdôraznil.
Ako ďalej vysvetlil, ak platnosť licencie vyprší bez nového predĺženia, začnú sa uplatňovať sankcie, čo by zasiahlo predovšetkým dodávky surovej nafty.
„Prakticky by došlo k zastaveniu prítoku novej ropy cez ropovod JANAF. Spoločnosť NIS má síce určité rezervy ropy a ropných derivátov, no objavili by sa problémy aj v distribúcii,“ varoval Jorgić. Dodal, že spoločnosti, ktoré by pokračovali v spolupráci s NIS, by sa vystavili riziku sekundárnych sankcií.