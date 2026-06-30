Nie pod záštitou FIFA, ale UEFA sa v týchto dňoch koná ešte jedna medzinárodná futbalová súťaž. Ide o Majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov, ktoré sú na programe vo Walese od 28. júna do 11. júla. Je to 23. edícia tohto turnaja (73. vydanie ak započítame aj éru kategórií hráčov do 18 rokov a juniorov), čiže každoročný medzinárodný mládežnícky futbalový šampionát pre európske mužské národné tímy do 19 rokov.
Na podujatí hrá celkovo osem tímov, pričom právo účasti majú hráči narodení 1. januára 2007 a neskôr.
Podobne ako pri predchádzajúcich ročníkoch konaných v párnych rokoch, turnaj slúži zároveň ako európska kvalifikácia na Majstrovstvá sveta FIFA hráčov do 20 rokov. Štyria semifinalisti sa priamo kvalifikujú na U20 Majstrovstvá sveta v roku 2027 v Azerbajdžane a Uzbekistane, zatiaľ čo dva tímy, ktoré v skupinovej fáze skončia na tretích miestach, sa stretnú v baráži o ďalšiu miestenku pre zónu UEFA.
Medzi účastníkmi záverečného turnaja je aj Srbsko, ktoré je zaradené do skupiny B, a v prvom kole prehralo s Talianskom výsledkom 0 : 2. Tento zápas sa hral v pondelok a pred našimi mladými futbalistami je duel druhého kola na programe už 2. júla, keď súperom bude Ukrajina.
Skupinová fáza dohraná bude v nedeľu 5. júla a rivalom Srbska bude susedné Chorvátsko, ktoré v prvom kole tiež prehralo – s Ukrajinou bolo 1 : 3.
To momentálne znamená, že sú po prvých zápasoch Ukrajina a Taliansko v značne lepšej pozícii, avšak netreba sa vzdávať.
V skupine A na otvorení turnaja Španielsko deklasovalo hostiteľa Wales až 7 : 0 a neskoršie v tejto istej skupine Nemecko výsledkom 4 : 3 porazilo Dánsko.
To, čo je zaujímavé pre posledný spomenutý duel, je fakt, že rozhodca v ňom dopískal až tri penalty, dve pre Nemecko a jednu pre Dánsko a zároveň si Dáni dali aj vlastný gól.
Trochu z histórie
Táto súťaž sa koná od roku 1948. Pôvodne sa nazývala Medzinárodný mládežnícky turnaj FIFA, až kým nad ním v roku 1956 neprevzala kontrolu UEFA.
V roku 1980 bola pretransformovaná na Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov, kým svoj súčasný názov šampionát dostal v roku 2001 a používa sa od turnaja v roku 2002.
Akcia sa počas svojej existencie hrala v rôznych formátoch. V súčasnosti pozostáva z dvoch fáz, podobne ako ostatné európske šampionáty pod hlavičkou UEFA. Kvalifikačná fáza je otvorená pre všetkých členov UEFA a na záverečnom turnaji účasť má osem tímov.
V párnych rokoch, ako sme to už aj spomenuli, sa najlepšie tímy kvalifikujú na Majstrovstvá sveta FIFA do 20 rokov, ktoré sa konajú v nasledujúcom nepárnom roku.
Inak na U19 šampionáte Európy malo Srbsko veľký úspech v roku 2013 v Litve, keď sa stalo majstrom. Je to generácia Aleksandra Mitrovića, Predraga Rajkovića, Sergeja Milinkovića-Savića a ďalších, ktorá sa neskoršie veľmi úspešne presadila aj na U20 FIFA Majstrovstvách sveta na Novom Zélande v roku 2015, keď tiež získala šampiónsky titul.
Tentoraz Srbsko v kvalifikácii v prvej fáze postúpilo zo skupiny 6 s Chorvátskom a vypadli Gruzínsko a Gibraltár. Potom, v záverečnom kole kvalifikácie, na turnaji, ktorý sa hral v Portugalsku, získala naša selekcia prvé miesto pred Anglickom, Portugalskom a Poľskom, a tak sa dostala na záverečný turnaj, ako jeden zo siedmich víťazov skupín elitnej kvalifikačnej fázy.