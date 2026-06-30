Včera v aule Pokrajinskej vlády boli udelené zmluvy o financovaní a spolufinancovaní projektov v oblasti kultúrnej infraštruktúry a vybavenia objektov kultúry vo verejnom vlastníctve AP Vojvodiny v roku 2026. Zmluvy udelila pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločnosťami Aleksandra Ćirićová-Boškovićová.
Na tieto účely bolo z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vyčlenených celkovo 120 miliónov dinárov. Finančné prostriedky boli pridelené 13 jednotkám miestnej samosprávy v AP Vojvodine, ktoré splnili podmienky verejnej výzvy. Tieto kapitálové investície sú určené na rekonštrukciu, sanáciu, modernizáciu a vybavenie domov kultúry, múzeí a ďalších kultúrnych objektov vo verejnom vlastníctve.
Ćirićová-Boškovićová zablahoželala zástupcom miestnych samospráv k získaným finančným prostriedkom a zdôraznila význam projektov, ktoré budú vďaka nim zrealizované.
V mene Obce Báčsky Petrovec zmluvu podpísal Miroslav Pindrić, člen Obecnej rady zodpovedný za miestny hospodársky rozvoj. Touto zmluvou boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 28 000 000 dinárov na realizáciu projektu rekonštrukcie objektu pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov.
Táto investícia predstavuje významný krok k zachovaniu kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov a zlepšeniu kultúrnej infraštruktúry Obce Báčsky Petrovec.