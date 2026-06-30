Minister vedy, technologického rozvoja a inovácií Béla Bálint sa stretol s ministrom pre záležitosti mládeže Spojených arabských emirátov Sultanom Saifom al-Neyadim. Na stretnutí hovorili o možnostiach prehĺbenia vedecko-technologickej spolupráce medzi obidvoma krajinami.
Zamerali sa aj na posilnenie spolupráce v oblasti vedy a inovácií s cieľom rozvíjať mladé talenty, ako aj vesmírne technológie a spolupracovať v oblasti mierového výskumu vesmíru, keďže minister al-Neyadi je svetovo uznávaný kozmonaut a propagátor vesmírneho výskumu.
V tomto kontexte preskúmali možnosť poskytnutia podpory Srbsku v procese jeho zapájania do medzinárodných organizácií pre vesmírny výskum, ako je napríklad program Artemis.
Al-Neyadi priblížil skúsenosti Spojených arabských emirátov s rozvojom vesmírneho programu za posledných 20 rokov a zdôraznil záujem o konkretizáciu spolupráce so Srbskom v oblastiach spoločného záujmu.
Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj pomocník ministra Bojan Radović, osobitný poradca Aleksandar Teo Petrović a poradca Zoran Tomić, bolo ukončené dohodou o pristúpení k podpisu memoranda, ktoré by definovalo konkrétne formy budúcej spolupráce.