V Športovom stredisku Dolina sa v Padine od 26. do 28. júna usporiadal veľký futbalový turnaj pre mladšie kategórie hráčov narodených v rokoch 2012 až 2019. Na turnaji sa zúčastnili kluby z rôznych prostredí a počas troch dní na ihriskách FK Dolina súťažilo niekoľko stoviek mladých futbalistov. Najlepšie tímy boli odmenené pohármi a medailami a podujatie úplne splnilo svoj cieľ v zmysle športového kamarátenia a propagácie futbalovej hry medzi mladými.
„Tento turnaj pre mladých sme prvýkrát usporiadali v roku 2012 a vtedy sa na ňom zúčastnili štyri kluby. Postupne sa počet súťažných tímov zväčšoval a teraz už ide o jeden z najväčších turnajov tohto druhu vo Vojvodine. Počas niektorých ročníkov sme mali aj vyše 70 súťažných tímov v rámci viacerých vekových kategórií,“ hovorí v mene organizátora Miroslav Hlavča, koordinátor Školy futbalu FK Dolina Padina.
Na tohtoročnom 14. turnaji pre mladých futbalistov v Padine súťažilo 55 tímov v ôsmich vekových kategóriách. Okrem domácich členov FK Dolina Padina na turnaji sa zúčastnili mladé tímy z nasledujúcich klubov: FK Mladosť Báčsky Petrovec, FK Jedinstvo Kačarevo, FK Voja Gačić Pančevo, FK Poštar Belehrad, FK Budućnost Alibunar, FK Lehel Mužlja, FK Sportiko Belehrad, FK Crvena Zvezda Pavliš, FK TSC/Astronauti Báčska Topola, FK Invictus Bela Crkva, FK Kristal Vršac, FK Tamiš Farkaždin, FK Fortuna Pančevo a OFK Plandište.
Zápasy v rámci trojdňového turnaja sa začínali o 9. hodine a súťaže sa končili v popoludňajších hodinách. Vekové kategórie, v rámci ktorých bolo menej súťažných tímov, hrali podľa ligového systému, pokým tímy v rámci početnejších vekových kategórií boli rozdelené do súťažných skupín. Staršie tímy hrali na väčších ihriskách, pokým mladší súťažili na menších ihriskách. Zápasy trvali po 20 minút.
Hosťom tohto padinského turnaja v sobotu 27. júna bol známy futbalista Nenad Kovačević, bývalý hráč FK Crvena zvezda a reprezentácie Srbska, ktorý v ten deň udeľoval poháre a medaily najlepším súťažným tímom.
Podľa slov Miroslava Hlavču, s tohtoročným turnajom Padina Cup sú organizátori spokojní a snažili sa, aby si všetci účastníci odniesli pekné dojmy. Organizátorom turnaja je FK Dolina, podujatie podporila Obec Kovačica a významnú pomoc poskytli aj početní domáci sponzori.
NAJLEPŠIE TÍMY NA TURNAJI PADINA CUP 2026
Generácia 2012: Jedinstvo Kačarevo (1. miesto), Voja Gačić Pančevo (2. miesto), Poštar Belehrad (3. miesto), Mladosť B. Petrovec (4. miesto)
Generácia 2013: Jedinstvo Kačarevo (1. miesto), Voja Gačić Pančevo (2. miesto), Budućnost Alibunar (3. miesto), Mladosť B. Petrovec (4. miesto)
Generácia 2014: Lehel Mužlja (1. miesto), Dolina Padina (2. miesto), Sportiko Belehrad (3. miesto), Crvena zvezda Pavliš (4. miesto)
Generácia 2015: TSC/Astronauti B. Topola (1. miesto), Lehel Mužlja (2. miesto), OFK Plandište (3. miesto), Sportiko Belehrad (4. miesto)
Generácia 2016: Lehel Mužlja (1. miesto), Dolina Padina (2. miesto), Invictus Bela Crkva (3. miesto), OFK Plandište (4. miesto)
Generácia 2017: Sportiko Belehrad (1. miesto), OFK Plandište (2. miesto), Lehel Mužlja (3. miesto), Kristal Vršac (4. miesto)
Generácia 2018: Kristal Vršac (1. miesto), Fortuna Pančevo (2. miesto), Dolina Padina (3. miesto)
Generácia 2019: Jedinstvo Kačarevo (1. miesto), Tamiš Farkaždin (2. miesto), Dolina Padina (3. miesto)