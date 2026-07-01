Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes rokoval s verejným ochrancom práv Zoranom Pašalićom a komisárom pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov Milanom Marinovićom o posilnení spolupráce štátnych inštitúcií v oblasti ochrany práv občanov, upevňovania princípov právneho štátu a posilňovania dôvery verejnosti v inštitúcie.
Macut zdôraznil, že vláda Srbska je odhodlaná prostredníctvom posilňovania inštitúcií, zlepšovania legislatívneho rámca a otvoreného dialógu s nezávislými orgánmi ďalej posilňovať ochranu práv občanov a dôveru verejnosti v štátne inštitúcie.
V tomto kontexte účastníci rokovania posudzovali možnosti zvýšenia efektívnosti a posilnenia spolupráce medzi inštitúciami s cieľom zabezpečiť včasnú a účinnú reakciu na potreby občanov. Zároveň zdôraznili, že je nevyhnutné pokračovať v nepretržitom dialógu, aby sa naďalej zvyšovali štandardy ochrany práv občanov a kvalita verejných služieb.