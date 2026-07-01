Na Medzinárodnom pohári Matematického gymnázia pre talentovaných žiakov v matematike, fyzike a informatike, ktorý sa konal od 23. do 25. júna v Belehrade, dosiahli úspech aj žiaci z Kovačice.
Základnú školu Mladých pokolení reprezentovali žiaci Vasil Barca a Milica Petrovová. Barca získal striebornú medailu z fyziky a ako člen tímu Srbsko 1 aj striebornú medailu v programovaní.
Žiak Gymnázia Mihajla Pupina Filip Jonáš získal dve bronzové medaily – z fyziky a programovania. Mentorom súťažiacich bol profesor Borislav Žarkov.