Včera a dnes sa v Obecnej knižnici v Kovačici uskutočnili letné tvorivé dielne určené pre deti. Cieľom podujatia je spríjemniť deťom letné prázdniny, rozvíjať ich tvorivosť, fantáziu a podporovať záujem o knihy a čítanie.
Dielne viedla profesorka slovenského jazyka a literatúry vo výslužbe a spisovateľka pre deti a mládež Mária Kotvášová-Jonášová.
Počas stretnutí sa deti zapájali do rôznych tvorivých aktivít, čítali zaujímavé príbehy, diskutovali o prečítaných textoch a prostredníctvom hier a kreatívnych úloh rozvíjali svoje jazykové schopnosti i predstavivosť.
Podujatie prebiehalo v príjemnej a priateľskej atmosfére. Deti odchádzali domov s novými zážitkami, poznatkami a vlastnými výtvormi.
Letné tvorivé dielne opäť potvrdili, že knižnica je miestom nielen na požičiavanie kníh, ale aj na stretávanie, vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času.
Program letných tvorivých dielní bude pokračovať aj zajtra a v stredu 5. augusta. Ďalšie dve dielne o 10.00 hod. povedie psychologička Martina Hediová-Kirićová, ktorá pre deti pripravila zaujímavé aktivity zamerané na osobnostný rozvoj, spoluprácu a tvorivé vyjadrovanie.