V Srbsku bolo v tomto roku cukrovou repou obsiatych 32 432 hektárov, čo je medziročne o 5,7 percenta menej. V porovnaní s desaťročným priemerom ide o pokles až o 24,3 percenta. Podľa správ poľnohospodárskych odborných služieb sú porasty v dobrom stave a priemerná úroda by mohla dosiahnuť približne 49 ton z hektára.
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva odhaduje, že Srbsko v tomto roku vyprodukuje približne 220-tisíc ton cukru. Toto množstvo by malo postačovať na pokrytie domácich potrieb, pričom prebytky budú určené na vývoz, najmä do krajín regiónu.
Domácim výrobcom však nevyhovuje pokles cien na európskom a svetovom trhu, ktorý je dôsledkom vysokej produkcie v Brazílii, Indii a Thajsku. Srbský cukor je preto na trhu Európskej únie menej konkurencieschopný. Vzhľadom na očakávaný pokles celosvetovej produkcie sa však predpokladá, že ceny cukru budú postupne rásť.
Podľa predpovedí amerického Ministerstva poľnohospodárstva by sa svetová produkcia cukru v hospodárskom roku 2026/2027 mala znížiť o 1,2 milióna ton na 184,9 milióna ton. Produkcia v Európskej únii by mala klesnúť na 14,4 milióna ton. Dôvodom sú menšie osevné plochy, nízke ceny, vysoké výrobné náklady, ale aj horúčavy a nedostatok zrážok, ktoré ohrozujú porasty cukrovej repy.
Zdroj: biznis.rs