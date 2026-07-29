Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová a predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász uskutočnili dnes pravidelné mesačné konzultácie, na ktorých hovorili o nadchádzajúcich aktivitách pokrajinských inštitúcií a prioritách na nasledujúce obdobie.
Ako sa uvádza v správe Pokrajinskej vlády, v centre pozornosti rozhovoru bola príprava návrhu opravného rozpočtu pokrajiny a stanovenie usmernení na vypracovanie rozpočtu AP Vojvodiny na nasledujúci rozpočtový rok, ktoré sú základom stabilného financovania rozvojových politík a nerušenej realizácie kapitálových projektov.
Posudzovali sa aj najdôležitejšie rozvojové projekty, ktoré sa budú realizovať počas jesenného obdobia, s osobitným dôrazom na pokračovanie investícií do infraštruktúry, modernizáciu zdravotníckeho systému, dokončenie obnovy objektov Klinického centra Vojvodiny, ako aj prípravu vzdelávacích inštitúcií na začiatok nového školského roka. Osobitná pozornosť bola venovaná aj zlepšovaniu hospodárskej spolupráce a podpore projektov významných na zachovanie kultúrnych hodnôt a ďalší rozvoj miestnych komunít.