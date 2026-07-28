Predseda vlády Srbska Đuro Macut včera vystúpil na mimoriadnom zasadnutí Národného zhromaždenia, kde sa prerokovával návrh opozície na vyslovenie nedôvery vláde Srbska.
Premiér Macut pri tejto príležitosti povedal, že vláda Srbska nebude posudzovaná podľa titulných strán a príspevkov na sociálnych sieťach, ale podľa toho, čo zanechá za sebou. Premiér zdôraznil, že dnes ide o to, aké Srbsko chceme – Srbsko práce alebo Srbsko neustálych konfliktov, Srbsko dialógu alebo Srbsko blokád, Srbsko výsledkov alebo Srbsko politických výkonov. Pripomenul, že v predchádzajúcich mesiacoch sa zachovala ekonomická stabilita krajiny, vybudovali sa cesty a železnice a investovalo sa do nemocníc, škôl, vedy a vysokého školstva.
Ako uviedol, vláda posilňovala medzinárodnú reputáciu Srbska, presadzovala zodpovednú sociálnu politiku a pripravovala krajinu na najväčšie rozvojové podujatie v jej modernej histórii – špecializovanú výstavu Expo 2027 Belehrad.
Macut povedal, že vláda nesľubuje nemožné, ale skôr prácu, ktorú ponúka v reakcii na každú výzvu, ktorej čelí, a zdôraznil, že netvrdí, že táto vláda je bez chýb, pretože taká vláda neexistuje nikde na svete.
Premiér povedal, že nedovolil a nedovolí, aby sa jednotlivé situácie používali ako výhovorka na spomalenie práce celej vlády alebo inštitúcií Srbska, a zdôraznil, že každý je zodpovedný za svoje vlastné činy a že každý je spoluzodpovedný za stabilitu štátu, ktorej sa nevzdajú.
Zdroj: srbija.gov.rs