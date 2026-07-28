Minister vnútra Ivica Dačić v programe RTS dnes vyhlásil, že vo fungovaní systému Nájdi ma (srb. Pronađi me), ktorý bol zavedený na účely urgentného informovania verejnosti v prípade zmiznutia maloletého dieťaťa, existujú určité problémy.
„Musím byť úplne otvorený – vo fungovaní tohto systému existujú určité problémy. SMS správy prichádzajú s oneskorením a nie vždy sa najskôr doručia občanom, ktorí sa nachádzajú najbližšie k miestu zmiznutia. K oneskoreniam dochádza preto, že informácie sa distribuujú prostredníctvom mobilných operátorov, ktorí nemajú technické možnosti v krátkom čase odoslať správu všetkým používateľom, keďže dochádza k preťaženiu siete,“ povedal Dačić.
Zdôraznil, že riešenie týchto problémov nie je výlučne v kompetencii Ministerstva vnútra, ale že na ich odstránení spolupracujú aj ďalšie štátne inštitúcie, predovšetkým Ministerstvo informovania a telekomunikácií, Úrad pre informačné technológie a elektronickú správu, ako aj ďalšie príslušné orgány.
Dodal, že v súčasnosti sa intenzívne pracuje na odstránení týchto nedostatkov a zvažuje sa zavedenie systému vysielania správ, ktorý by umožnil odosielanie informácií z jedného zdroja veľkému počtu príjemcov.
„Ide o technológiu, ktorá umožňuje odosielať informácie z jedného zdroja veľkému počtu príjemcov, pričom správy by sa neposielali jednotlivo, ale systém by prakticky zaplavil sieť signálom. To znamená, že jedna správa by sa mohla okamžite dostať k tisícom alebo miliónom ľudí súčasne,“ povedal minister Dačić.
Systém Nájdi ma bol aktivovaný 25. októbra 2023 a používa sa v prípadoch, keď polícia vyhodnotí, že zverejnenie informácií môže prispieť k rýchlejšiemu vypátraniu dieťaťa, a to so súhlasom rodičov.