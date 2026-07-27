V Národnom zhromaždení Srbska prebieha deviate mimoriadne zasadnutie, na ktorom sa prerokúva návrh na vyslovenie nedôvery vláde Srbska.
Predseda poslaneckej skupiny Národného hnutia Srbska Miroslav Aleksić ako navrhovateľ predložil dôvody na hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.
Aleksić počas svojho vystúpenia vyzval prezidenta Aleksandra Vučića, aby vypísal voľby. Uviedol pritom, že kabinet premiéra Macuta predstavuje pokračovanie politiky nastolenej v roku 2012, uvádza portál RTS.
Predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová v rozhovore pre RTS uviedla, že šance na vyslovenie nedôvery vláde sú malé, pretože opozícia podľa jej slov „nie je schopná zabezpečiť ani uznášaniaschopnosť“.
„Počas rozpravy od opozície nebudeme počuť nič nové. Možno nás však presvedčia neuveriteľnými argumentmi, že vláda Đura Macuta nevykonávala svoju prácu dobre,“ vyhlásila predsedníčka parlamentu.