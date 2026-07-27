Vláda Srbska opätovne predĺžila platnosť rozhodnutia o dočasnom znížení spotrebnej dane z ropných derivátov do 2. augusta. Spotrebná daň na olovnatý benzín bude aj naďalej predstavovať 61,24 dinára za liter, na bezolovnatý benzín 57,6 dinára za liter a na plynové oleje (naftu) 59,23 dinára za liter.
Predchádzajúce zníženie spotrebnej dane o celkovo 20 % bolo v platnosti od 20. do 26. júla.
Toto rozhodnutie predstavuje jedno z opatrení zameraných na zachovanie stability zásobovania a ochranu domáceho trhu pred negatívnymi dôsledkami narušení v medzinárodných obchodných tokoch.