Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes prijal na rozlúčkovú návštevu veľvyslanca Maďarska Józsefa Magyara.
Prezident Vučić poďakoval za jeho oddanosť, osobné nasadenie a významný prínos k rozvoju vzťahov medzi našimi krajinami počas jeho diplomatického pôsobenia v Srbsku.
„Vzťahy medzi Srbskom a Maďarskom sú dnes na historicky najvyššej úrovni a sú založené na vzájomnej dôvere, úcte a úprimnom priateľstve našich národov,“ vyhlásil Vučić.
Osobitnú pozornosť venovali strategickému partnerstvu a ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce v oblastiach energetiky, infraštruktúry a hospodárstva, ako aj realizácii projektov spoločného záujmu.
Vučić dodal, že si Srbsko vysoko váži dôslednú podporu Maďarska na svojej ceste do Európskej únie, ako aj jeho prínos k zachovaniu mieru, stability a prosperity regiónu.