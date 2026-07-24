Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí schválila bezodplatnú dodávku potravín z republikových hmotných rezerv per Červený kríž v Starej Pazove. Potraviny sú určené najohrozenejším kategóriám obyvateľstva.
Ide o dodávku základných potravín v celkovej hodnote 72 230 856,40 din. s DPH, ktoré budú distribuované prijímateľom humanitárnej pomoci v súlade s vyjadrenými potrebami.
Prijatím tohto záveru vláda pokračuje v poskytovaní podpory humanitárnym organizáciám a zabezpečuje pomoc občanom, ktorí ju najviac potrebujú, uvádza sa v oznámení.