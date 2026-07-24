Pre práce na rekonštrukcii štátnej cesty II. A triedy číslo 128, na úseku Golubinci – Popinci, platí odo dnes do 29. júla v čase od 8.00 do 17.00 hod. úplná uzávierka dopravy. Z Verejného podniku Putevi Srbije apelujú na vodičov, aby využívali alternatívne trasy, prispôsobili jazdu podmienkam na cestách a rešpektovali dočasné dopravné značenia.
Obchádzka uzavretého úseku je možná po viacerých alternatívnych trasách v závislosti od smeru jazdy. Jednou z odporúčaných trás je cesta cez Starú Pazovu. Z Golubiniec sa vodiči môžu vydať po štátnej ceste č. 127 smerom na Starú Pazovu, kde na vstupe do mesta odbočia na juh a cez dedinu Vojka pokračujú po miestnej ceste do Popiniec. Alternatívou je aj napojenie na diaľnicu E-70 pri križovatke Pećinci. Ďalšia možná obchádzková trasa vedie cez Inđiju a Ljukovo.