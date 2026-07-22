Leto opäť spôsobilo pokles zásob krvi, a preto je každá odobratá jednotka krvi veľmi významná. Ďalšie dobrovoľné akcie darcovstva krvi v organizácii Červeného kríža Stará Pazova a Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny sú naplánované na 24. a 30. júla.
Už v piatok bude transfúzne vozidlo zaparkované na parkovisku nákupného strediska BIG Pazova v čase od 17.00 do 20.00 hodiny. Predposledný júlový deň sa akcia uskutoční pred budovou Zhromaždenia obce Stará Pazova, kde bude transfúzne vozidlo dostupné od 8.00 do 14.00 hodiny.
Darcami krvi môžu byť všetky zdravé osoby od 18 do 65 rokov, ktoré neužívajú lieky, nie sú v žiadnej liečbe a v posledných šiestich mesiacoch nepostúpili chirurgické zákroky.