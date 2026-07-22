Minister cestovného ruchu a mládeže Husein Memić oznámil, že nový cyklus prideľovania 30 000 turistických poukazov v hodnote 10 000 dinárov na dovolenku v Srbsku sa začne 3. augusta po prijatí nového nariadenia vlády Srbska, ktorým budú stanovené podmienky ich prideľovania.
Minister uviedol, že poukazy budú určené dôchodcom, ktorých dôchodok nepresahuje 80 000 dinárov, keďže práve oni boli v predchádzajúcich rokoch najpočetnejšími používateľmi tohto programu.
„Po prijatí nariadenia budú mať poskytovatelia ubytovacích služieb päť dní na podanie prihlášky a už 3. augusta budeme pripravení uviesť do obehu 30 000 poukazov v hodnote po 10 000 dinárov,“ vyhlásil Memić.
„Naším cieľom je, aby čo najväčší počet občanov spoznal krásy Srbska a strávil dovolenku v niektorej z našich destinácií. Turistické poukazy sa ukázali ako jedno z najúspešnejších opatrení na rozvoj domáceho cestovného ruchu, pretože zároveň poskytujú podporu občanom a prispievajú k posilneniu miestnych podnikateľov v cestovnom ruchu a pohostinstve,“ povedal minister Memić.