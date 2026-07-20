Riaditeľ spoločnosti Srbijagas Dušan Bajatović v programe RTS uviedol, že cena plynu na európskych burzách dosiahla najvyššiu úroveň v tomto roku a od apríla vzrástla takmer o 30 percent.
„Dnes ráno bola cena 605 eur za tisíc kubických metrov. Ide o najvyššiu cenu v priebehu tohto roka a v porovnaní s aprílom je prakticky takmer o 30 percent vyššia,“ povedal Bajatović. Vysvetlil, že v Európe a Ázii rastie dopyt, zatiaľ čo európske zásobníky sa plnia pomalšie, než sa pôvodne plánovalo.
„Neočakávam dobré správy ani pokiaľ ide o cenu, ani pokiaľ ide o množstvo plynu,“ uviedol Bajatović. Zároveň však zdôraznil, že ceny plynu pre domácnosti sa nebudú zvyšovať.
„Hospodárstvo bude najväčšiu časť plynu nakupovať na základe zmluvy s Rusmi,“ uviedol a dodal, že očakáva predĺženie platnej zmluvy s Ruskom aj v nasledujúcich štvrťrokoch.
Podľa jeho slov si Srbsko zabezpečilo dostatočné zásoby plynu na nadchádzajúcu zimu.