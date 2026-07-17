Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a cestovný ruch Nenad Ivanišević sa stretol s úradujúcim riaditeľom Turistickej organizácie Vojvodiny Milivojom Kovačevićom a tajomníkom Združenia výrobcov vína a hrozna s chráneným zemepisným označením pôvodu Sriem – Frušká hora Slobodanom Spasovským.
Počas stretnutia rokovali o plánoch, projektoch a prípravách nadchádzajúcich turistických podujatí na území AP Vojvodiny.
V rozhovore sa zamerali aj na podujatie Vínna prechádzka Walk & Wine 2026, ktoré každoročne láka veľký počet domácich i zahraničných návštevníkov a uskutoční sa 26. septembra v Sriemskych Karlovciach.
Hovorili aj o prípravách podujatia Dni Vojvodiny v Ľubľane, ktoré sa uskutoční 17. a 18. septembra. Počas neho bude turistická ponuka Vojvodiny autentickým spôsobom predstavená na slovinskom trhu.
Témou stretnutia bola aj účasť Turistickej organizácie Vojvodiny na pripravovaných domácich a medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Rokovalo sa o účasti na 5. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu EKOTOUR, ktorý sa uskutoční v Bihaći od 10. do 13. októbra, ďalej na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Sarajeve od 22. do 24. októbra, na veľtrhu World Travel Market (WTM) v Londýne od 3. do 5. novembra, na Veľtrhu cestovného ruchu v Kragujevci od 5. do 7. novembra, na Medzinárodnom veľtrhu Philoxenia v Solúne od 13. do 15. novembra, ako aj na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Novom Sade, ktorý sa uskutoční od 26. do 28. novembra.