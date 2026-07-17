Srbsko sa v sídle NASA vo Washingtone oficiálne pripojilo k vesmírnemu programu Artemis, pričom dohodu o pristúpení podpísal minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić.
Slávnostného podpisu sa zúčastnili aj zástupca administrátora NASA Met Anderson, námestník amerického ministra zahraničných vecí pre oceány, medzinárodné environmentálne záležitosti a vedu Wesley Brooks, veľvyslanec Srbska vo Washingtone Dragan Šutanovac a zástupkyňa Ministerstva vedy, technologického rozvoja a inovácií Marija Gnjatovićová.
Minister Đurić uviedol, že je preňho cťou podpísať dohodu v mene Srbska a zdôraznil, že tento krok predstavuje viac než len pristúpenie k súboru princípov. Dodal, že odráža trvalý a pevný záväzok Srbska voči medzinárodnému právu, spolupráci a presvedčeniu, že najväčšie vedecké úspechy možno dosiahnuť vtedy, keď štáty spolupracujú.