1453 – v bitke pri Castillone Francúzi porazili Angličanov. Toto francúzske víťazstvo znamenalo koniec storočnej vojny.
1762 – zavraždili ruského cisára nemeckého pôvodu Petra III. Fjodoroviča Romanova, ktorý vládol len niekoľko mesiacov.
1854 – v Rakúsku otvorili prvú európsku horskú železnicu – Semmeringbahn.
1918 – boľševické stráže zastrelili v Jekaterinburgu na príkaz ľudového komisára obrany Leva Davidoviča Trockého posledného ruského cára Mikuláša II. aj s celou rodinou.
1927 – narodil sa v Trnave básnik, prekladateľ a minister kultúry SSR Miroslav Válek.
1968 – konala sa v Londýne premiéra beatlesovského filmu Yellow Submarine (Žltá ponorka), na ktorej sa zúčastnili všetci členovia skupiny Beatles.
2000 – nový sýrsky prezident Bašar Asad zložil prísahu. Do úradu nastúpil po svojom zosnulom otcovi Háfizovi Asadov.
2006 – indonézsky ostrov Jáva postihla ničivá vlna cunami. Zomrelo 700 ľudí.
2012 – ruská vesmírna loď Sojuz s trojčlennou posádkou sa spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou.
2023 – napadnutý je Krymský most, dlhý 18 kilometrov, ktorý spája Kerč (Krasnodarský kraj, Rusko) s polostrovom Krym. Most bol otvorený v máji 2018.