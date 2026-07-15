1099 – Križiaci dobyli Jeruzalem, čím sa zavŕšila prvá križiacka výprava.
1291 – zomrel Rudolf I., zakladateľ habsburskej dynastie.
1514 – šľachtické vojská pod velením spišského grófa Jána Zápoľského porazili pri Temešvári Juraja Dóžu a skoncovali tak s najväčším sedliackym povstaním v Uhorsku.
1606 – narodil sa holandský maliar Rembrandt Harmensz van Rijn, predstaviteľ vrcholného holandského maliarskeho baroka.
1663 – narodil sa srbský námorník a matematik Marko Martinović. Narodil sa v čiernohorskom Peraste. Stal sa ruským kňazom, odborníkom na hydraulické inžinierstvo a stavbu lodí.
1817 – narodil sa britský technik a staviteľ prvého metra v Londýne John Fowler.
1869 – Francúz Hippolyte Mège-Mouriès patentoval margarín.
1871 – zomrel v Brezne evanjelický farár, dramatik, spisovateľ a pedagóg Jánn Chalupka, predstaviteľ obrodeneckej literatúry.
1881 – začali sa práce výstavbe železničnej siete Srbska. Prvý slávnostný vlak na trase Belehrad – Niš prešiel 4. septembra 1884. Najstaršia trať na území dnešného Srbska bola otvorená pre premávku 20. augusta 1854 a spájala Belu Crkvu s časťou Banátu, ktorá je dnes v Rumunsku.
1904 – zomrel ruský spisovateľ Anton Pavlovič Čechov. Jeho najznámejšie drámy sú Čajka, Ujo Váňa, Tri sestry, Višňový sad. Písal aj jednoaktové hry, frašky a prózu.
1945 – Taliansko formálne vyhlásilo vojnu svojmu bývalému spojencovi Japonsku v druhej svetovej vojne.
1968 – na linke Moskva – New York začali pravidelne lietať osobné lietadlá spoločností Aerofot a Pan American, čo boli prvé priame lety medzi Sovietskym zväzom a USA.
1997 – taliansky módny návrhár Gianni Versace, jeden z najvplyvnejších módnych návrhárov konca 20. storočia, bol zavraždený v Miami Beach na Floride v USA.
2006 – Twitter začal fungovať ako verejná sociálna sieť. V ten deň na Twitter bolo zaslané 224 správ.
2013 – Snemovňa lordov schválil britský zákon o sobášoch homosexuálov.