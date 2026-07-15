Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić v súvislosti s problémami občanov žijúcich v pohraničných oblastiach s Európskou úniou, ktoré vznikli v dôsledku zavedenia systému EÚ Entry/Exit System (EES), vyhlásil, že Srbsko rieši tieto otázky na všetkých úrovniach, ako aj bilaterálne.
Dačić uviedol, že rokoval s chorvátskym ministrom vnútra Davorom Božinovićom o riešení problémov obyvateľov dedín Neštin a Vizić na hranici s Chorvátskom. Zároveň apeloval na verejnosť, aby sa nešírili nezodpovedné a nepodložené tvrdenia, že za vznik týchto problémov nesie zodpovednosť Srbsko, pričom takéto vyjadrenia označil za absolútne nepravdivé.
„Zavedenie systému kontroly vstupu a výstupu z Európskej únie, ktorý sa začal uplatňovať pred niekoľkými mesiacmi, spôsobilo určité problémy nielen občanom Srbska, ale aj občanom celého regiónu,“ povedal Dačić.
Poukázal na to, že jedným z problémov sú pracovníci, ktorých povolanie si vyžaduje dlhší pobyt v Európskej únii, než povoľujú pravidlá systému, teda dlhší ako 180 dní. Ide napríklad o vodičov kamiónov, pričom podľa Dačića sa táto profesia už teraz stretáva s mnohými problémami v celom regióne.
Ako dodal, existuje aj ďalšia skupina ľudí, ktorých sa tento problém týka – obyvatelia pohraničných oblastí pri hranici s Európskou úniou, ktorí denne prechádzajú cez územie členských štátov, alebo tam dochádzajú za prácou. Za takýchto obmedzujúcich podmienok, keď je pobyt limitovaný na 180 dní, podľa neho nie je možné zabezpečiť normálny život a prácu.
Zdôraznil, že srbské orgány počas rozhovorov so zástupcami v Bruseli poukazujú na to, že tieto otázky sa riešia bilaterálne, pričom zdôrazňujú, že problém nevznikol vinou Srbska a nespôsobujú ho srbské hraničné orgány.
„Ide o pravidlá a predpisy, ktoré sa začali uplatňovať v Európskej únii a ktoré majú v určitých oblastiach nepriaznivé dôsledky nielen pre našich občanov, ale aj pre občanov ďalších krajín, ktoré nie sú členmi EÚ,“ vysvetlil podpredseda vlády.