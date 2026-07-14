Prezident Aleksandar Vučić uviedol, že správy o plánovanom zavedení nových ciel pre krajiny, ktoré dovážajú ruský plyn a ropu, nie sú priaznivé, keďže Srbsko dováža plyn z Ruska. Zároveň však vyjadril nádej, že vďaka začiatku strategického dialógu so Spojenými štátmi v piatok sa bude môcť pokúsiť tieto otázky s americkou stranou vyriešiť iným spôsobom.
„Žiaľ, niektoré ďalšie správy, ktoré prichádzajú, nie sú zvlášť priaznivé pre nikoho vo svete, a už vôbec nie pre našu krajinu. Myslím tým predovšetkým na novo oznámené clá pre krajiny, ktoré dovážajú ruský plyn a ropu. My nedovážame ruskú ropu, ale dovážame ruský plyn,“ povedal Vučić novinárom v Paríži.
Dodal, že veľmi zlou správou je pokračovanie konfliktu v Hormuzskom prielive, ako aj eskalácia konfliktu na Ukrajine.
Keď ide o spotrebné dane na ropné deriváty vyhlásil, že navrhne vláde Srbska a ministrovi financií, aby do piatka opätovne znížili spotrebné dane na pohonné látky – nielen o 10 percent, ale o 20 percent, aby, ako povedal, zachovali prijateľnú cenu pre občanov.