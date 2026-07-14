V Obci Kovačica sa už viac rokov koná organizovaný zber obalov chemických prostriedkov, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve. Tohtoročná akcia sa uskutočnila dnes, a to v Padine pred Jahodárňou, v Kovačici pred budovou Miestneho spoločenstva a v Debeljači na Jarmočisku.
Zber tohto druhu obalov každoročne koná operatívna firma PWW s ústredňou v Niši, ktorá pracuje ako súčasť asociácie na ochranu rastlín SECPA (Serbian Crop Protection Association). Od zamestnancov spomenutej firmy sme sa dozvedeli, že v tohtoročnej akcii v Obci Kovačica zozbierali 3,5 tony obalov z rôznych druhov herbicídov a pesticídov, teda chemických prostriedkov použitých na ochranu poľnohospodárskych rastlín. Ide o pozoruhodné množstvo odpadu, ktoré bude po odvezení z územia obce recyklované alebo zničené adekvátnym spôsobom.
Akcia bola zorganizovaná v spolupráci s Ekologickým hnutím Obce Kovačica a pochváliť možno svedomitých poľnohospodárov, ktorí sa zúčastnili v akcii a priniesli použité obaly na vopred ohlásené miesta.