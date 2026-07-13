Skončil sa tretí tohtoročný grandslamový turnaj, možno aj ten najdôležitejší. Wimbledon na kurtoch All England Clubu opäť priniesol kvalitný tenis, dramatické zvraty a staronového kráľa mužskej dvojhry.
Taliansky hráč Jannik Sinner potvrdil rolu najvyššie nasadeného hráča, obhájil vlaňajší titul a opäť zasadol na wimbledonský trón. V ženskej časti podujatia sa z premiérového veľkého triumfu tešila mladá česká hráčka Linda Nosková.
Sinner v maratónskom finále zlomil odpor Zvereva
Finálové stretnutie mužského singla sľubovalo veľký boj, keďže proti sebe nastúpili dvaja najvyššie nasadení hráči turnaja. Sinnerov súper, nemecký tenista Alexander Zverev, chcel nadviazať na svoj júnový triumf z parížskej antuky na Roland Garros, no talianska svetová jednotka bola predsa lepšia. Sinner zvíťazil po setoch 6 : 7, 7 : 6, 6 : 3 a 6 : 4, čím si vybojoval už svoju piatu grandslamovú trofej v kariére.
Úvodný set sa niesol v znamení absolútnej dominancie podávajúcich hráčov. Diváci v Londýne sledovali vyrovnanú taktickú bitku, v ktorej si tenisti suverénne strážili servis.
Prvý náznak brejkbalu prišiel až v ôsmom geme, no Zverev napriek dvojchybe situáciu zachránil. Keďže ani jeden tenista súperovi podanie nevzal, o osude prvého dejstva musela rozhodnúť skrátená hra. V tajbrejku si obaja dlho držali pevné nervy. Sinner síce prvý setbal súpera odvrátil, no pri druhej možnosti už Nemec presným forhendom nezaváhal a vyhral 7 : 6.
Aj druhé dejstvo pokračovalo v podobnom rytme a diváci dlho čakali na brejkbalové príležitosti. Rozuzlenie opäť priniesol až tajbrejk, do ktorého však omnoho lepšie vstúpil Sinner. Talian rýchlo získal minibrejk, ujal sa vedenia 3 : 0 a vypracoval si náskok štyroch setbalov. Hneď prvý premenil a vyrovnal stav zápasu na 1 : 1.
Zlomový moment celého stretnutia nastal v treťom sete za stavu 3 : 3. Zverev mal k dispozícii brejkbal, no počas dlhej výmeny sa nepríjemne pošmykol na tráve a chytil sa za koleno. Tento moment nemeckého hráča viditeľne vyviedol z rytmu. Sinner hru otočil a v nasledujúcom geme zaznamenal vôbec prvý brejk v celom zápase. Frustrovaný Zverev si zlosť vybil na rakete a Talian už šancu z rúk nepustil – set vyhral výsledkom 6 : 3.
Vo štvrtom – ako sa neskôr ukázalo, rozhodujúcom – sete sa už na oboch aktéroch prejavovala únava z trojhodinového zápasu. Rozhodujúci úder pripravil Sinner v siedmej hre, keď po parádnom lobe a úspešnom skrátení hry na sieti získal brejk, ktorý následne potvrdil čistou hrou.
Za stavu 5 : 4 išiel Talian podávať na víťazstvo. V dramatickom záverečnom geme si vypracoval mečbal a hneď prvú šancu premenil na obhajobu wimbledonského titulu.
Sinner si triumf plne zaslúžil. Netreba zabudnúť, že v semifinále opäť vyradil Novaka Đokovića, ktorého zdolal presvedčivo 3 : 0 na sety (trikrát 6 : 4). Vďaka obhajobe dvetisíc bodov si Sinner suverénne udrží post svetovej jednotky.
Zverev sa napriek finálovej prehre posunie v rebríčku ATP na druhé miesto pred Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý turnaj vynechal pre zranenie.
WTA časť Wimbledonu – české finále pre Noskovú
Novou wimbledonskou šampiónkou sa stala mladá Češka Linda Nosková, ktorá v boji o titul zdolala svoju skúsenejšiu krajanku Karolínu Muchovú po trojsetovom boji 6 : 2, 5 : 7 a 6 : 3.
Nosková si do svetového rebríčka WTA pripísala tiež dvetisíc bodov, čo ju v jeho novom vydaní posunie na vynikajúce siedme miesto.
Naopak, pre Muchovú malo finále opäť nepríjemný koniec – ide už o jej druhú neúspešnú účasť v grandslamovom finále, keďže v roku 2023 na Roland Garros v Paríži prehrala proti Poľke Ige Świątekovej.