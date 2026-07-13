Poľnohospodárska inšpekcia Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vykonala mimoriadnu inšpekčnú kontrolu v oblasti predaja elektronických cigariet a súvisiacich výrobkov. Následne bolo z trhu stiahnutých 24 852 elektronických cigariet rôznych príchutí v odhadovanej hodnote približne 24 miliónov dinárov.
Inšpekčnou kontrolou sa zistilo, že predmetné výrobky neboli v súlade s ustanoveniami Zákona o tabaku, preto bolo nariadené ich stiahnutie z trhu a zakázané ich ďalšie uvádzanie do predaja až do odstránenia zistených nedostatkov.
Ministerstvo zdôrazňuje, že cieľom inšpekčného dohľadu je dôsledné uplatňovanie zákona, ochrana spotrebiteľov a zabezpečenie rovnakých podmienok podnikania pre všetky hospodárske subjekty, ktoré svoje výrobky uvádzajú na trh Srbska.
Poľnohospodárska inšpekcia bude aj v nasledujúcom období pokračovať v posilnených kontrolách predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a prijímať opatrenia stanovené zákonom vo všetkých prípadoch, keď sa zistia nezrovnalosti, uvádza sa v oznámení.