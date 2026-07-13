Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny zorganizovali ďalšiu mimoriadnu akciu dobrovoľného darcovstva krvi. V piatok 10. júla bol transfúziomobil zaparkovaný na parkovisku nákupného strediska BIG Pazova.
Bola to prvá akcia darcovstva krvi v tomto mesiaci, na ktorú prišlo až 40 ľudí. Po lekárskej prehliadke krv darovalo 26 osôb. Ako sa dozvedáme od Nikolu Vujina, odborného spolupracovníka Červeného kríža Stará Pazova, táto mimoriadna akcia sa okrem veľkej humanity niesla aj v znamení značného počtu nových darcov a mladých ľudí, ktorí chceli urobiť tento šľachetný skutok.
Osoby, ktoré boli zdravotníckym tímom odmietnuté, mali nízku hladinu hemoglobínu, a preto nemohli krv darovať. Dôvodmi boli najmä ochrana zdravia samotného darcu a zabezpečenie kvality darovanej krvi.