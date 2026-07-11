Podujatie Dunaj – moje more sa uskutočnilo včera večer v Starých Bánovciach na plató pred budovou MS. Ide o nové letné podujatie v organizácii Obce Stará Pazova a v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Stará Pazova a MS Staré Bánovce.
Toto pekné podujatie má za cieľ propagovať prírodné krásy Dunaja, spolupatričnosť a turistický potenciál obce. Program bol rozdelený na dve časti a tým prilákal všetky generácie. Najprv sa konal program pre najmladších – animácie, hry a tvorivé dielne pre deti. V programe sa zúčastnili animátori z Nového Sadu.
Večerný koncert na veľkom otvorenom javisku tiež pozostával z dvoch častí. Na potešenie početného obecenstva najprv vystúpila Milica Pejkovićová z Novej Pazovy so svojou tanečnou skupinou, ktorá dosiahla skvelé úspechy v prestížnej hudobnej súťaži pre mládež Ritam Evrope. Ako predstaviteľka Obce Stará Pazova dosiahla obrovský úspech a vo veľkom regionálnom finále obsadila vysoké druhé miesto s piesňou, ktorá pôvodne prezentovala Maltu. Pre svoj výnimočný hlas a talent znovu je vybraná, aby prezentovala obec v tejto súťaži.
Potom veľký koncert v Starých Bánovciach mala populárna hudobná hviezda Anđela Ignjatovićová, známejšia ako Breskvica.
Toto nové podujatie, ktoré sa má stať tradičným na týchto priestranstvách, obohatí aj letnú ponuku pre svojich občanov a hostí. Na začiatku samotného podujatia Dunaj – moje more bol zorganizovaný bohatý rodinný program. Okrem animátorov a družby s koňmi jednou z hlavných atrakcii pre návštevníkov bolo vozenie na fiakroch popri Dunaji.
Do tejto časti programu bol zapojený tamojší Jazdecký klub Podunavlje Balta. Klub má dlhú tradíciu chovu a starostlivosti o tieto vznešené zvieratá. Pôvodný názov klubu bol len Podunavlje, no neskôr k menu pribudlo meno Balta, na počesť slávnej kobyly Balty.
Členovia tohto klubu sú so svojimi fiakrami a koňmi pravidelnými účastníkmi všetkých významných miestnych osláv.