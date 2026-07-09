Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny organizujú ďalšiu mimoriadnu akciu dobrovoľného darcovstva krvi. Zajtra –v piatok 10. júla bude transfúziomobil zaparkovaný od 17.00 do 20.00 hod. na parkovisku nákupného strediska BIG Pazova.
Bude to prvá akcia darcovstva krvi v tomto mesiaci. Aj keď je počas letných mesiacov väčší nedostatok všetkých krvných skupín, takéto mimoriadne akcie výrazne prispievajú k lepšiemu ohlasu občanov. Organizátori akcie pozývajú všetkých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli darovať krv.
V tomto mesiaci sú naplánované ešte tri pravidelné akcie dobrovoľného darcovstva krvi, a to 19. a 24. júla v Novej Pazove a 30. júla v Starej Pazove na parkovisku pred budovou Zhromaždenia obce.