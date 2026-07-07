Z iniciatívy Organizácie rezervných vojenských záložníkov Nová Pazova a v spolupráci s príslušníkmi 204. leteckej brigády Vojska Srbska z letiska Batajnica sa dnes v Surduku uskutočnila akcia pod názvom Vojenský lekár na dedine. Akciu, do ktorej sa zapojil aj Červený kríž Stará Pazova, podporila Obec Stará Pazova.
Podľa slov Zdenka Gašića, predsedu Organizácie rezervných vojenských záložníkov Nová Pazova, ide o najvzdialenejšiu dedinu v Staropazovskej obci. Počas akcie sa v centre dediny konali preventívne zdravotné prehliadky obyvateľstva. Tím navštívil aj rodiny, ktorých členovia majú sťažený prístup k zdravotníckym službám. Organizátori boli s účasťou obyvateľov spokojní, pretože, ako uviedol Gašić, medzi Vojskom Srbska a občanmi vždy existuje dobrá spolupráca. Podobné aktivity sú v Staropazovskej obci naplánované aj na jeseň.
Akciu Vojenský lekár na dedine podporil aj tamojší Dom zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja v Starej Pazove. Riaditeľka ustanovizne Dr. Svetlana Dudićová uviedla, že dom zdravia podporuje takého projekty, pretože preventívne prehliadky sú mimoriadne dôležité. Aj samotný dom zdravia ich často organizuje, a to je jedným zo spôsobov priblížiť sa k občanom, najmä k staršej generácii, a poukázať na význam prevencie.
Počas akcie vykonávali základné prehliadky a merali krvný tlak lekár z Vojenskej lekárskej akadémie v Belehrade, podporučík Dr. Nikola Jager a zdravotná sestra, práporčíčka Aleksandra Cvetkovićová. Spolu s nimi bola prítomná aj kapitánka prvej triedy pre civilno-vojenskú spoluprácu Milica Orovićová.
Aj spolupracovníci Červeného kríža Stará Pazova realizovali viaceré aktivity, vrátane merania cholesterolu a triglyceridov v krvi. Obyvateľom boli poskytnuté i rady pre zdravší životný štýl a preventívnu zdravotnú starostlivosť.
Cieľom tejto akcie je posilnenie spolupráce a dôvery na lokálnej úrovni a poskytnutie nevyhnutnej pomoci najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Vojenský lekár na dedine predstavuje jeden z mnohých projektov civilno-vojenskej spolupráce, ktoré Vojsko Srbska realizujú po celej krajine. Týmto sa ukazuje, že ono je nielen v službách občanov vtedy, keď ide o obranu krajiny, ale aj vtedy, keď je potrebné poskytnúť pomoc tým najzraniteľnejším. Tieto akcie sú kľúčové pre budovanie dôvery a poskytovanie konkrétnej pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú.