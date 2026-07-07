Pokrajinský tajomník pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť Predrag Vuletić pri príležitosti osláv 85. výročia vypuknutia protifašistického povstania národov Srbska pri pamätníku Sloboda na Irišskom venci vyhlásil, že Pokrajinská vláda zostane dôsledná v pestovaní protifašistického dedičstva, zachovávaní pamätníkov, ako aj v podpore organizácií, ktoré si ctia tradície národnooslobodzovacieho boja.
„Pestovanie kultúry spomienok nie je len dlhom voči minulosti, ale aj investíciou do budúcnosti spoločnosti, ktorá spočíva na slobode, solidarite a vzájomnej úcte,“ zdôraznil Vuletić. Osobitne vyzdvihol význam Fruškej hory ako slobodného územia v okupovanom Srbsku počas druhej svetovej vojny, ako aj skutočnosť, že Vojvodina vyslala do boja viac ako 60-tisíc bojovníkov, ktorí boli príslušníkmi všetkých národov žijúcich na tomto území.
Ako uviedol, 7. júl je dňom, keď je dôležité spomenúť si na všetky zločiny, ktoré poznačili dejiny Vojvodiny – od razie v Báčke v roku 1942 až po deportácie a internácie do táborov smrti a väzníc v Srieme.
Na záver tajomník Vuletić zdôraznil, že zástupcovia Zväzu združení bojovníkov národnooslobodzovacieho boja (SUBNOR) už celé desaťročia uchovávajú spomienku na, ako povedal, slávne stránky dejín. Zástupcovia SUBNOR-u AP Vojvodiny následne Vuletićovi udelili plaketu za prínos k zachovaniu protifašistických hodnôt.