Správa dopravnej polície Ministerstva vnútorných záležitostí včera vyzvala všetkých vodičov, najmä mladých, aby prísne dodržiavali dopravné predpisy a aby vždy prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky a svojim vodičským schopnostiam.
Vo vyhlásení upozorňujú mladých vodičov, aby dodržiavali všetky obmedzenia, ktoré platia pre vodičov s vodičským preukazom na skúšobnú dobu, vrátane zákazu jazdy v čase, keď to nie je povolené.
„Jedno bezohľadné rozhodnutie alebo chvíľka nepozornosti môže mať tragické a nenapraviteľné následky. Ministerstvo vnútorných záležitostí preto opäť apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali predpisy a zodpovedným správaním prispievali k bezpečnosti cestnej premávky,“ uvádza sa vo vyhlásení.