1415 – upálený bol český teológ a reformátor Ján Hus. Narodil sa asi v roku 1371.
1535 – popravený bol anglický spisovateľ a štátnik Thomas More, spisovateľ sociálnych, historických a teologických spisov.
1796 –narodil sa ruský cisár Nikolaj I. Pavlovič Romanov. Vládol od roku 1825 až do svojej smrti v roku 1855.
1809 – pápeža Pia VII. na príkaz Napoleona I. Bonaparta uniesli v noci z 5. na 6. júla francúzski vojaci. Následne ho Napoleon poslal do vyhnanstva v Grenobli.
1885 – Louis Pasteur úspešne otestoval svoju vakcínu proti besnote.
1928 – v New Yorku sa konala premiéra filmu Svetlá New Yorku, prvého úplne ozvučeného filmu v histórii kinematografie.
1935 – narodil sa tibetský náboženský a politický vodca Dalajláma XIV., vlastným menom Tenzin Gyatso.
1971 – zomrel legendárny americký džezový trubkár, spevák a vedúci viacerých orchestrov Louis Armstrong.
2016 – oficiálna britská komisia oznámila, že Tony Blair, vtedajší premiér, viedol krajinu do vojny v Iraku na základe falošných obvinení.