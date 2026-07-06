Spolok žien v Kovačici v sobotu oslávil 106. výročie svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti členky vo svojich priestoroch pripravili slávnostné pohostenie, na ktorom sa zišli spolkárky, hostia i priatelia spolku.
Počas príjemného popoludňajšieho stretnutia si prítomní zaspomínali na doterajšie úspechy spolku a hovorili aj o plánoch do budúcnosti.
Predsedníčka spolku Anna Benková poďakovala všetkým za dlhoročnú podporu a spoluprácu. Počas stretnutia si minútou ticha spomenuli na spolkárky, ktoré už nie sú medzi nimi.
Slávnosť pokračovala spoločným obedom. Nechýbala ani torta, ktorú pripravila Eva Nemčeková, ani hudba.
Spolok dnes združuje 20 aktívnych členiek, ktoré už viac ako jedno storočie uchovávajú tradície zdedené po svojich predkoch. Hoci by privítali väčší záujem mladších žien o členstvo, aj naďalej sa aktívne zapájajú do podujatí v Kovačici i okolí a spolupracujú s ďalšími spolkami.