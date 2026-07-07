Ministerstvo vnútra oznámilo, že príslušníci srbskej polície budú odo dnes do 31. augusta denne pracovať na Ochride spolu so svojimi kolegami z Ministerstva vnútra Severného Macedónska.
Na základe podpísaného Protokolu o spolupráci počas turistickej sezóny budú aj tento rok uniformovaní policajti a kriminalista Ministerstva vnútra Srbska pôsobiť spoločne s kolegami zo Severného Macedónska, pričom budú poskytovať informácie a pomoc občanom Srbska, ktorí v tomto turistickom centre dovolenkujú.
Občania Srbska, ktorí sa v uvedenom období nachádzajú v Ochride, sa môžu obrátiť na policajtov na týchto telefónnych číslach: uniformovaní policajti na čísla: 064/892-7140, 064/892-1348 alebo 064/892-6876, ako aj kriminalista na telefónnom čísle: 064/892-2801.