Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s generálnym tajomníkom Interpolu Valdesim Urquizom.
Hovorili o ďalšom posilňovaní spolupráce v boji proti všetkým formám organizovaného zločinu a bezpečnostným hrozbám, ktoré nepoznajú hranice.
Osobitnú pozornosť venovali zlepšeniu výmeny informácií, boju proti počítačovej kriminalite, finančnej kriminalite, obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu drog, ako aj posilňovaniu kapacít našich inštitúcií prostredníctvom medzinárodnej policajnej spolupráce.
Pri tejto príležitosti Vučić vyhlásil, že je hrdý na výsledky, ktoré bezpečnostné orgány dosahujú v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce. „Mimoriadne ma teší, že značný počet štátov podporuje kandidatúru Srbska na sídlo regionálneho úradu Interpolu,“ uviedol prezident.