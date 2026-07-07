Ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová sa dnes stretla s podpredsedom Rady ministrov vlády Talianska a ministrom infraštruktúry a dopravy Matteom Salvinim. Vyhlásila, že spoločne budú pracovať na projekte obnovenia železničného spojenia medzi Belehradom a Terstom a oznámila, že našim profesionálnym vodičom budú čoskoro udelené víza typu D.
„Osobitná vďaka patrí za pochopenie veľkého problému, ktorému čelia profesionálni vodiči zo Srbska a ďalších troch balkánskych krajín, a tým je čas strávený v schengenskom priestore. Taliansko prejavilo plné pochopenie pre udelenie tzv. víz typu D a dohodli sme sa, že sa to všetko zrealizuje vo veľmi krátkom čase,“ povedala Sofronijevićová novinárom po stretnutí.
Ministerka zdôraznila, že rokovali aj o obnovení železničného spojenia medzi Belehradom a Terstom. „Budeme na tom pracovať veľmi konkrétne. Srbsko má tento projekt zahrnutý vo svojom programe rozvoja do roku 2035 a budeme na ňom veľmi konkrétne spolupracovať,“ uviedla Sofronijevićová.