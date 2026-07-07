Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera stretol s podpredsedom Rady ministrov vlády Talianskej republiky a ministrom infraštruktúry a dopravy Matteom Salvinim.
Rozhovor označil za dobrý a obsahovo bohatý a ako napísal na svojom instagramovom účte, zamerali sa na ďalšie zlepšovanie spolupráce medzi Srbskom a Talianskom v oblasti cestnej, železničnej a vodnej dopravy, ako aj na prepájanie a realizáciu spoločných projektov.
„Pre Srbsko má mimoriadny význam výmena skúseností a zlepšovanie spolupráce pri rozvoji moderných dopravných systémov, pretože investície do ciest a železníc prinášajú nové investície, podnecujú hospodársky rast a vytvárajú lepšie životné podmienky pre občanov. Som presvedčený, že budeme pokračovať v rozvíjaní partnerstva medzi Srbskom a Talianskom a že prostredníctvom spoločných projektov prispejeme k ešte lepšiemu prepojeniu našich ekonomík a ďalšiemu rozvoju v prospech občanov Srbska a Talianska,“ napísal prezident.