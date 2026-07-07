V Pokrajinskej vláde boli včera odovzdané zmluvy majiteľom registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorí získali nárok na finančné prostriedky v rámci tohtoročnej výzvy Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo zameranej na podporu ekonomických aktivít na vidieku. Na tieto účely bolo vyčlenených 30 miliónov dinárov.
Zmluvy prijímateľom odovzdal pomocník pokrajinského tajomníka Petar Samolovac, ktorý pripomenul, že ide o opatrenie zamerané na podporu vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka, realizované od roku 2022.
„Prostredníctvom tohto opatrenia bolo doteraz investovaných viac ako 100 miliónov dinárov do investičnej a bežnej údržby, ako aj do vybavenia kategorizovaných zariadení vidieckeho cestovného ruchu,“ uviedol Samolovac. Dodal, že táto forma podpory bude pokračovať aj naďalej, najmä vzhľadom na to, že vidiecky cestovný ruch vo Vojvodine zaznamenáva rast a dosahuje významné výsledky.
Uviedol tiež, že v rámci tohtoročného kola výzvy splnilo podmienky a získalo nárok na nenávratné finančné prostriedky celkovo 48 prijímateľov. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť predstavuje 150 000 dinárov, maximálna môže dosiahnuť až dva milióny dinárov.