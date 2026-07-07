1307 – zomrel anglický kráľ Eduard I. zvaný Kladivo na Škótov, ktorý počas svojej vlády od roku 1272 až do svojej smrti reformoval zákonodarstvo a zaviedol pevný administratívny systém.
1550 – na pultoch obchodov v Európe sa prvýkrát objavila čokoláda.
1716 – zomrel v Hlohovci historiograf a rehoľný kňaz Imrich Terchovič, jeden z najstarších predstaviteľov slovenského literárneho baroka.
1752 – narodil sa Joseph Marie Jacquard, francúzsky vynálezca, ktorý zostrojil prvý programovateľný tkáčsky stroj.
1807 – Rusko a Francúzsko podpísali tilsitský mier.
1854 – zomrel Georg Simon Ohm, nemecký fyzik a matematik, najznámejší objavom po ňom pomenovaného zákona, ktorý ukazuje závislosť elektrického prúdu od napätia.
1898 – Spojené štáty anektovali Havajské ostrovy. Najprv mali štatút kolónie, teda zámorského územia USA a v roku 1959 sa stali 50. štátom USA.
1922 – narodil sa Dejan Medaković, srbský historik umenia, historiograf, spisovateľ, predseda Srbskej akadémie vied a umení v rokoch 1999 až 2003.
1930 – zomrel škótsky autor detektívnych románov sir Arthur Conan Doyle, tvorca postavy detektíva Sherlocka Holmesa.
1957 – v Laliti sa narodil známy fotoreportér Jaroslav Pap. Ako fotoreportér pracoval od roku 1984, najprv v novosadskom Dnevniku, neskoršie v agentúre Tanjug a RTV. Jeho fotografie boli zverejnené v najprestížnejších svetových časopisoch a nositeľom bol početných ocenení. Najznámejší bol podľa svojich fotografií prírody. Zomrel 16. augusta 2021.