Pivnické jazero patrilo v sobotu 4. júla najmladším milovníkom rybolovu. V rámci programu Dní Pivnice sa uskutočnil 12. ročník Detského Carp Cupu, ktorý pripravilo Združenie športových rybárov Šaran z Pivnice. Tohtoročné podujatie zaznamenalo rekordný záujem – na súťaži štartovalo spolu viac ako 70 detí, čo je najvyšší počet účastníkov v histórii podujatia. Na súťažiacich sa prišli pozrieť aj iné deti – návštevníci, takže na jazere bolo cez 100 ľudí.
Súťaž prebiehala na Veľkom a Malom jazere, pričom organizátori rozdelili súťažiacich podľa veku. Na Veľkom jazere si svoje rybárske zručnosti zmeralo 24 starších súťažiacich, prevažne žiakov od piateho do ôsmeho ročníka základných škôl, ktorí lovili od skorých ranných hodín až do 18. hodiny. Mladší účastníci – od predškolákov po žiakov štvrtého ročníka – súťažili na Malom jazere od 8.30 do poludnia. Kým najmladším pri love pomáhali rodičia, súrodenci či ďalší rodinní príslušníci, starší rybári si už väčšinou poradili samostatne.
Priaznivé počasie vytvorilo ideálne podmienky na rybolov. Na Veľkom jazere sa podarilo uloviť viacero kapitálnych úlovkov, o čom svedčia aj výsledky jednotlivých sektorov. V prvom sektore zvíťazil tím Zlatni šarani z Vrbasu s úlovkom 73,9 kg, druhý sektor ovládol pivnický tím Fun Fishing Lady’s, ktorý ulovil 97,930 kg rýb, a v treťom sektore triumfoval tím T&M z Maglića a Despotova výsledkom 52,965 kg.
Počas súťaže na Veľkom jazere rybári vytiahli z vody 46 rýb s celkovou hmotnosťou 311,6 kg, pričom priemerná hmotnosť úlovku predstavovala 6,7 kg. Najväčšiu rybu dňa hmotnosti 14,5 kg ulovil pivnický tím Fun Fishing Lady’s.
Na Malom jazere si prvenstvo vybojovali Luka Lašan aj Damián Mucha z Kysáča, ktorí ulovili ryby s celkovou hmotnosťou 4,325 kg. Druhé miesto obsadil Vuk Kilinger z Ratkova (2,830 kg) a tretie Alen Cabuka z Pivnice (2,760 kg).
Na podujatí sa zišli mladí rybári z Pivnice, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Maglića, Ratkova, G. Milanovca (museli cestovať až vyše 200 km), Vrbasu, Despotova, Šajkaša a zo Silbaša, čo potvrdzuje, že pivnický Carp Cup si každoročne získava čoraz väčšiu obľubu aj za hranicami domáceho prostredia.
Združenie športových rybárov Šaran má za sebou bohatú sezónu plnú organizovania i účasti na športovo-rybárskych podujatiach. Ani po úspešnom detskom Carp Cupe si jeho členovia neoddýchnu. Už 26. júla pripravujú na miestnom jazere ďalšie tradičné podujatie – gastronomickú súťaž Zlatý kotlík, ktorá každoročne priláka množstvo účastníkov i návštevníkov.