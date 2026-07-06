V Novom Kneževci sa skončil prvý etnotábor s názvom Spoločne na scéne, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.
Päťdňový tábor združil 32 stredoškolákov z ôsmich vojvodinských miest a obcí. Účastníci cez tvorivé dielne spoznávali kultúru, tradície, folklór, ľudové piesne a gastronómiu rôznych národnostných spoločenstiev.
Kovačické gymnázium reprezentovali Ivor Brtka, Jaroslava Kováčová, Emilija Zdravkovićová a Jana Trnovská spolu s profesorom Jánom Farkašom. Okrem tvorby častí ľudového kroja a nácviku tradičných tancov sa zapojili aj do kvízov, navštívili archeologické nálezisko Majdan i etnodom Riče vo Filići.
Tábor sa skončil slávnostným programom. Víťazom sa stal Modrý tím, ktorého členom bola aj Ivor Brtka. Víťazi získali ako odmenu zájazd, ostatní účastníci si prevzali diplomy.