V Paláci Srbsko v Belehrade sa začala dvojdňová konferencia predsedov parlamentov štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii. Konferenciu slávnostne otvorili predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová a predseda Najvyššej rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk.
Prítomným sa prihovoril aj prezident Srbska Aleksandar Vučić.
Predseda parlamentu Ukrajiny Ruslan Stefančuk vyhlásil, že Európa neopodstatnene spomalila svoje rozširovanie a dodal, že nedokončenosť európskeho zjednotenia a nedokončenosť Európy samotnej vysiela signály tretím stranám, ktoré majú záujem na oslabení Európy.
„Tou druhou stranou je bezpochyby agresívne, diktátorské a protieurópske Rusko. Preto musí byť nová vlna rozšírenia čo najširšia a najsilnejšia, aby bol proces vytvárania Európy konečne zavŕšený – Európy, ktorá je zjednotená a nedeliteľná, Európy, ktorá je silná a nezraniteľná,“ uviedol Stefančuk.
Vo svojom príhovore prezident Vučić poznamenal, že je pre našu krajinu dôležité, aby s ostatnými krajinami, ktoré sa nachádzajú na európskej ceste, nadväzovala každú formu spolupráce a aby sa národy mohli navzájom od seba učiť. “
„Verím, že spoločne môžeme dosiahnuť mnoho, viac toho urobiť a rozvíjať vzťahy medzi našimi štátmi. Nemyslím si, že Európska únia v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov – možno s jednou výnimkou, a možno ani s ňou – bude môcť prijímať rozhodnutia o rozšírení. To však neznamená, že by sme nemali pokračovať v zrýchlenom tempe na našej európskej ceste a realizovať dôležité reformy. Pre nás to znamená, že musíme premýšľať aj o tom, aké výhody môžeme z tejto európskej cesty získať a aký úžitok môže mať Európa z toho, ak si my budeme svoju prácu vykonávať poriadne,“ povedal prezident Vučić.