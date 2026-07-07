Organizátori detského festivalu Tvorí celá rodina vyzývajú deti, mamičky, oteckov, babky, dedkov a ďalších členov rodín na 11. ročník tohto podujatia. Uskutoční sa 30. augusta v Padine pri Šajbenovej studni o 16. hodine.
Návštevníci sa môžu tešiť na spevácke výstupy dvoj- a trojgeneračných rodín, hry a tance, dielničky a zaujímavé sprievodné aktivity, ako aj veľa spoločnej zábavy pri tvorení.
Prihlášky sú otvorené do 1. augusta na telefónne číslo 064 39 715 49.
Vyplýva to z názvu festivalu a pripomínajú to aj organizátori – festival má zmysel len vtedy, keď sme tam všetci spolu.