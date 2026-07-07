„Tento rok je z hľadiska pšenice dobrý. Najhoršie dopadol Banát, ale priemerný výnos je vynikajúci a odhaduje sa na približne šesť ton na hektár,“ povedal v programe RTS minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić. Dodal, že úroda višní je o 100 percent vyššia ako vlani. Minister očakáva, že tohtoročná produkcia ovocia bude patriť k najlepším za posledných desať rokov.
„Nepamätám si rok, keď takmer všetky druhy ovocia zarodili tak dobre, vrátane marhúľ, ktoré často sklamú. Aj jablká sú vo výbornej kondícii,“ uviedol Glamočić.
Ako uviedol, problémom v rokoch s vysokými výnosmi nie je nedostatok skladovacích kapacít, ale veľká ponuka, ktorá nevyhnutne ovplyvňuje pokles cien. „Nemôže byť súčasne rekordná úroda a rekordne vysoká cena. To jednoducho nejde dohromady,“ povedal minister.
Keď ide o úrodu pšenice povedal, že niektorí výrobcovia dosiahli výnosy desať, jedenásť alebo dvanásť ton na hektár, zatiaľ čo niektorí iba tri a pol tony. Podľa jeho slov Banát tento rok patrí medzi oblasti so slabšími výnosmi z dôvodu nedostatku zrážok, ale celkový obraz je priaznivejší.
„Keď sa všetko spočíta, toto je jeden z úrodnejších rokov. Hrubý odhad je okolo šesť ton na hektár, čo je veľmi dobrý výsledok,“ povedal minister. V súvislosti s výkupnou cenou pšenice, ktorá sa momentálne pohybuje medzi 19 a 20 dinármi za kilogram, minister uviedol, že štát nemá možnosť administratívne určovať cenu burzových komodít.
„Pšenica, kukurica a jačmeň sú burzový tovar. Ich cenu určujú globálne trhy a veľkí producenti, ako sú Rusko, Ukrajina, krajiny Severnej a Južnej Ameriky. My na to nemôžeme vplývať,“ povedal minister Glamočić. Dodal, že výrobcovia majú možnosť skladovať tovar v silách, ak usúdia, že cena bude neskôr výhodnejšia.